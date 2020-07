ANALYSE-FLASH: RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Teamviewer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die als wegweisend angesehene Kennziffer der in Rechnung gestellte Einnahmen (Billings) sei im zweiten Quartal zwar schwächer gewesen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der geplante Zukauf von Ubimax unterstütze derweil aber das Wachstum im Geschäftskundenbereich./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 08:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / 08:33 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX