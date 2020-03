ANALYSE-FLASH: RBC hebt AB Inbev auf 'Outperform' und senkt Ziel auf 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat AB Inbev von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 72 auf 55 Euro gesenkt. Die Aktien des Brauereikonzerns seien unterbewertet, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe zuvor, nachdem die 2019er Zahlen nun bekannt seien, sein Bewertungsmodell auf den neuesten Stand gebracht und auch einen künftigen Rückgang der Ertragskraft berücksichtigt. Eine beschleunigte Schuldentilgung wäre zudem ein "Bonus"./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 18:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / 00:15 / ET

