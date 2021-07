ANALYSE-FLASH: RBC hebt Deutsche Bank auf 'Sector Perform' - Ziel bleibt 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Fortschritte der Bank, etwa auch beim Thema Nachhaltigkeit, gebe es inzwischen keinen Grund mehr für Kritik, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Hochstufung sei womöglich schon eher nötig gewesen, doch der jüngste Rückschlag der Aktien sei nun eine gute Gelegenheit für eine Änderung des bisher negativen Votums./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 17:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:40 / ET

