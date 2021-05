ANALYSE-FLASH: RBC hebt H&M auf 'Outperform' - Ziel 250 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Hennes & Mauritz von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 230 auf 250 schwedische Kronen angehoben. Analyst Richard Chamberlain rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass die Margenerholung der Schweden die Erwartungen im laufenden Jahr toppen kann. Dabei dürfte man nach der Pandemie von einer deutlich geringeren Kostenbasis profitieren. Chamberlain sieht bei H&M auf aktuellem Niveau mehr Potenzial als bei Inditex./ag/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2021 / 17:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2021 / 00:45 / EDT