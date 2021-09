ANALYSE-FLASH: RBC hebt HSBC auf 'Outperform' - Ziel 460 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 450 auf 460 Pence angehoben. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung biete sich nun eine gute Kaufchance, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seinen Schätzungen für das Geschäftsjahr 2023 liegt er über den Markterwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 23:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 00:45 / EDT