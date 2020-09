ANALYSE-FLASH: RBC hebt Oracle auf 'Outperform' und Ziel auf 68 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Oracle mit Blick auf die künftige Kooperation mit dem chinesischen Konzern Bytedance von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 68 US-Dollar angehoben. Die Beteiligung an der Video-App Tiktok von Bytedance sowie die Gewinnung von Tiktok als Kunden für das eigene Cloudgeschäft sei positiv für den US-Softwarekonzern, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob eine Schätzungen für Oracle an./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2020 / 19:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2020 / 19:42 / ET

