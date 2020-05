ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Amazon auf 2700 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Amazon von 2600 auf 2700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beim Umsatz habe der Handelsgigant die Erwartung wegen der anziehenden Nachfrage im Online-Handel übertroffen, beim operativen Gewinn jedoch sei wegen hoher Investitionen im Zuge der Corona-Krise das Gegenteil der Fall, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht in Amazon einen strukturellen Gewinner in der gegenwärtigen Krise./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 00:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 00:45 / ET