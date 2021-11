ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 7,50 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Bank sei angesichts ihres Überhangs bei Einlagen und Liquidität stark abhängig von steigenden Zinsen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihr Kursziel steige wegen etwas besserer Aussichten beim Nettozinsergebnis, aber auch dank höherer Gebühren./men/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 06:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021 / 06:16 / ET

