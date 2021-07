ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Diageo auf 2800 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 von 2700 auf 2800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick des Spirituosenkonzerns auf das neue Geschäftsjahr sei recht vage, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 10:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 10:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX