ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Henkel auf 91 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Henkel von 87 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach Jahren des Missmanagements könne sich nun eine große Chance auftun, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konsumgüterhersteller habe zwölf Monate eines Investmentprogramms hinter sich, habe einen neuen Chef und die Aktie werde mit einem Abschlag zum Sektor bewertet./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 00:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX