ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Henkel auf 97 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Henkel von 82 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Kapitalkosten-Prognosen für den europäischen Konsumgütersektor, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem habe er seine Erwartungen an die jüngsten Währungsentwicklungen angepasst./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 02:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 02:01 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX