ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 41 (36) Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 36 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das höhere Ziel reflektiere den Übergang zum Geschäftsjahr 2021, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 13:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 13:37 / ET