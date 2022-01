ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Tesla auf 1005 Dollar - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach Auslieferungszahlen von 950 auf 1005 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Elektroauto-Hersteller habe im vierten Quartal unerwartet hohe Auslieferungen auf Rekordniveau verzeichnet, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Produktionszahlen hätten die Erwartungen deutlich übertroffen. Dies könnte der Aktie einen starken Jahresstart bescheren./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2022 / 20:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 00:15 / ET

