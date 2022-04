ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Tesla auf 1175 Dollar - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 1035 auf 1175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Elektroautobauer habe im ersten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die jüngste Margen- und Barmittelentwicklung (FCF) sei beeindruckend und sollte es Tesla erlauben, weiter zu investieren. Zudem habe Unternehmenschef Elon Musk trotz einigen Gegenwinds im laufenden zweiten Quartal mit Blick auf die Jahresziele zuversichtlich geklungen. Das Anlagevotum begründete Spak mit dem aktuellen Kursniveau der Aktien./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 21:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 21:07 / EDT

