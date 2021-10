ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Tesla auf 755 Dollar - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 745 auf 755 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Analyst Joseph Spak passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an unerwartet gute Auslieferungszahlen im dritten Quartal an./ag/mis

