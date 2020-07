ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Unilever NV auf 34 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Unilever NV von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Konzern sollte das Nahrungsmittel- und das Haushalts- und Körperpflegegeschäft trennen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Unmittelbar würde dies zwar nicht zu einer großen Wertsteigerung führen, aber eine bessere Entwicklung ermöglichen. Selbst mit Blick auf den Optimalfall hält er Unilever-Papiere aber für zu teuer./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2020 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 00:15 / ET

