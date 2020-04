ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Zalando auf 50 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando nach einem Gespräch mit dem Unternehmen von 43 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Internet-Modehändler sei gut positioniert, um vom verstärkten Trend hin zu Online-Käufen zu profitieren, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechne damit, dass sich das Wachstum des Partnerprogramms beschleunigen werde. Die Expertin hob daher ihre längerfristigen Prognosen für den Margenzuwachs an./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 16:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 00:15 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX