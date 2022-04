ANALYSE-FLASH: RBC senkt Chevron auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 165 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Chevron nach dem guten Lauf der Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 160 auf 165 US-Dollar angehoben. Die Aktie des Ölkonzerns habe in den vergangenen Monaten stärker als alle anderen großen Branchentitel zugelegt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis ausgewogener als zuvor. Auch wenn die Rohstoffpreise hoch bleiben sollten, beinhalte die aktuelle Bewertung nun weniger Spielraum für positive Überraschungen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 17:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX