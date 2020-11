ANALYSE-FLASH: RBC senkt Inditex auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Inditex aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 27,50 auf 29 Euro angehoben. Der Textilhändler biete zwar weiterhin eines der attraktivsten Geschäftsmodelle in der Branche, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Verbesserung des freien Barmittelzuflusses, welche eine Dividendenrendite von bis zu vier Prozent unterstütze, sei intakt. Allerdings erscheine die Bewertung zunehmend angemessen, während Inditex weniger als einige Konkurrenten von Preisentwicklungen bei den Zulieferern in Asien sowie einer Margenerholung profitieren dürfte./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2020 / 19:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / 00:45 / ET