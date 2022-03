ANALYSE-FLASH: RBC senkt Lloyds auf 'Underperform' - Ziel 44 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Lloyds nach einer Investorenveranstaltung gleich um zwei Stufen von "Outperform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 44 Pence gesenkt. Die Anlageperspektive für den Finanzkonzern sei zu langfristig und berge enorme Risiken bei der Umsetzung, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die Papiere im Vergleich zu denen der Wettbewerber hoch bewertet. Aus operativer Sicht drohten höhere Energiepreise und generell die hohe Inflation die Verbraucher bei Hypothekenkrediten zurückzuhalten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 20:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 00:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX