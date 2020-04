ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für BMW auf 61 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BMW von 66 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die operative Gewinnmarge wegen Covid-19. BMW sei aber ebenso wie Daimler gut aufgestellt, um die Krise zu überstehen./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 17:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 00:15 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX