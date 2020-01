ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Credit Suisse auf 15 Franken - Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Credit Suisse von 15,50 auf 15,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zielsenkung reflektiere ein langsameres Wachstum bei der Emission von Hochzinsanleihen sowie bei den Gebühren für riskantere Kredite, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Branche rechnet sie aber mit einer vergleichsweise soliden Entwicklung des Investmentbanking im Schlussquartal 2019, was aber auch an niedrigen Vorjahreswerten liege. Grundsätzlich präferiert die Expertin eher US-Investmentbanken./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 17:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 00:15 / ET