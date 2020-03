ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Puma auf 87 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Puma SE von 90 auf 87 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das Coronavirus dürfte das Wachstum in der Region Asien-Pazifik beeinträchtigen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte daher die Annahmen für den Umsatz und den operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr. Das strukturelle Wachstum und die Eröffnung neuer Geschäfte in China dürften die Belastungen durch das Virus aber abmildern./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 20:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 00:15 / ET

