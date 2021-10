ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Teamviewer auf 25 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 60 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien preisten die sehr schwachen Erwartungen des Marktes inzwischen mehr als ein, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag am 10. November könnte das Vertrauen in den Softwarekonzern wieder erhöhen./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 17:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 00:45 / EDT

