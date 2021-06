ANALYSE-FLASH: RBC startet Nel ASA mit 'Outperform' - Ziel 27 norwegische Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Papiere von Nel ASA bei einem Kursziel von 27 norwegischen Kronen mit "Outperform" aufgenommen. Die Norweger seien klarer Marktführer im Bereich Grüner Wasserstoff, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Montagabend vorliegenden Studie. In diesem Bereich winke immenses Wachstum./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 11:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 11:30 / EDT