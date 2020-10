ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Deutsche Bank auf 'Buy' und Ziel auf 10 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Deutsche Bank nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 10,00 Euro angehoben. Das Finanzinstitut habe beeindruckende Resultate präsentiert, schrieb Analyst Andrew Lim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Lim hob hervor, dass die anhaltende Kostendisziplin Ertragssteigerungen ermöglicht habe. Alles in allem zeigten die Zahlen, dass das Institut dank eigener Anstrengungen auf dem Weg sei, wieder eine "normale Bank" zu werden./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 07:05 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX