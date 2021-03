ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Shell auf 'Buy' und Ziel auf 1710 Pence

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die B-Aktien des Ölkonzerns Royal Dutch Shell von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1530 auf 1710 Pence angehoben. Analystin Irene Himona bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie das Szenario steigender Ölpreise in ihr Modell ein. Ein Preis von 60 Dollar pro Fass der Nordseesorte Brent führe in diesem Jahr zu einer Verdopplung des von ihr erwarteten Gewinns je Aktie. Shell sei besonders stark vom Ölpreis abhängig./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021

