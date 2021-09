ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für Eon auf 13,90 Euro - 'Buy'

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Eon von 11,40 auf 13,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger biete hervorragende defensive Qualitäten, schrieb Analyst Lueder Schumacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Innerhalb der Branche sei die Aktie nun unter den regulierten Versorgern sein bevorzugter Wert./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 08:04 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben