ANALYSE-FLASH: Stifel nimmt Merck KGaA mit 'Buy' wieder auf - Ziel 248 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Merck KGaA mit "Buy" und einem Kursziel von 248 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Chemie- und Pharmakonzern stehe 2022 vor einem erneuten Rekordjahr, schrieb Analyst Daniel Grigat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stehe mit dieser Erwartung im Kontrast zu Sorgen, die sonst am Markt spürbar seien./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 01:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2022 / 01:06 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX