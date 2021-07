ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stifel hat Knorr-Bremse von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 100 Euro gesenkt. Der Analyst Alexander Wahl tut sich schwer mit einer möglichen Übernahme des Autozulieferers Hella. Es gebe kaum Synergien, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem würden die Kernargumente für ein Knorr-Bremse-Investment angekratzt, was die Bewertung in Frage stelle./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 11:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2021 / 11:52 / EDT