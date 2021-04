ANALYSE-FLASH: Stifel startet Heidelberger Druck mit 'Buy' - Ziel 1,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stifel hat Heidelberger Druck mit "Buy" und einem Kursziel von 1,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit einem Weltmarktanteil von 45 Prozent sei der Druckmaschinenhersteller gut positioniert für eine Erholung der Endmärkte im Zuge einer nachlassenden Corona-Pandemie, schrieb Analyst Daniel Gleim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank interner Maßnahmen dürfte das Unternehmen zudem in den kommenden drei Jahren Kosten von 170 Millionen Euro einsparen. Das hätte zur Folge, dass bei einem Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro die Gewinnschwelle auf operativer Basis (Ebit) erreicht würde./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 11:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2021 / 11:49 / EDT

