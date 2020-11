ANALYSE-FLASH: UBS belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 46 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen.

Über die Aktie des Brauereikonzerns werde derzeit im Getränkesektor wohl am meisten debattiert, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe im Basiskonsumgütersektor keine Aktie, die stärker von Währungseffekten abhängig sei als AB Inbev./tih/la

