ANALYSE-FLASH: UBS belässt Barclays auf 'Buy' - Ziel 140 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Pence belassen. Das Kapital der von ihm beobachteten britischen Banken sei ausreichend, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtigste Fragen im Sektor seien die nach der Rückkehr zur Dividende sowie zur weiteren Geldpolitik. Längerfristig sieht er Erholungschancen, wenngleich Investoren in unmittelbarer Zukunft eher vorsichtig agieren dürften angesichts der Brexit-Risiken./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2020 / 21:19 / GMT

