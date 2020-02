ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 18,70 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts der Fusionsgenehmigung der Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,70 Euro belassen. Den Anteil des Bonner Telekomkonzerns an den Synergien aus dem Zusammenschluss beziffere er auf 3,40 Euro je Telekom-Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent bedeute, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs werde dies derzeit allerdings noch nicht berücksichtigt./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 12:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

