ANALYSE-FLASH: UBS belässt Henkel auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der US-Konkurrent im Klebstoffe-Segment HB Fuller habe seine Zahlen zum zweiten Jahresviertel vorgelegt und im Quartalsvergleich von seiner Preisgestaltungsmacht sowie gestiegenen Volumina profitiert, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Henkel rechnet er mit Gegenwind auf der Rohstoffseite, der die operative Marge des Klebstoff-Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte belasten dürfte./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:23 / GMT

