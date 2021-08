ANALYSE-FLASH: UBS belässt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 136 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Beim bereinigten operativen Ergebnis habe der Pharma- und Spezialmaterialienkonzern noch stärker die Erwartungen übertroffen als beim Umsatz, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Labor- und die Pharmasparte hätten sich besser entwickelt als gedacht. Die neuen Jahresziele aber seien in etwa wie schon zuvor vom Markt prognostiziert ausgefallen/tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT