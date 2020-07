ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 142 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Eckdaten des Softwarekonzerns seien weit besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Vor allem in puncto Profitabilität habe SAP positiv überrascht. Damit erscheine nun auch der bestätigte Jahresausblick als konservativ./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / / GMT