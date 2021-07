ANALYSE-FLASH: UBS belässt Sartorius auf 'Sell' - Ziel 324 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 324 Euro belassen. Der Auftragseingang im Quartalsvergleich beginne zu sinken, was nahelege, dass die Covid-19-bezogene Nachfrage 2021 kurz vor dem Höhepunkt stehe, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Labordienstleisters und Pharmazulieferers. Die Aktienbewertung sei daher nicht gerechtfertigt, ergänzte er und rechnet mit weiteren Auftragsrückgängen im dritten Quartal./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 23:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 23:58 / GMT

