ANALYSE-FLASH: UBS belässt T-Mobile US auf 'Buy' - Ziel 170 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Die Resultate der Telekom-Tochter hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr sei stark ausgefallen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 04:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 04:53 / GMT