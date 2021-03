ANALYSE-FLASH: UBS hebt Apple auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 142 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 142 US-Dollar angehoben. Analyst David Vogt rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer stabilen längerfristigen Nachfrage nach dem iPhone mit höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen. Auch setzt er auf den möglichen Einstieg des Technologiekonzerns in das Automobilgeschäft, der im Aktienkurs noch nicht enthalten sei. Den Beitrag aus Lizenzen und Patenten im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos für den Aktienkurs schätzt der Experte auf 14 US-Dollar je Apple-Aktie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 00:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX