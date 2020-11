ANALYSE-FLASH: UBS hebt Dialog Semiconductor auf 'Buy' und Ziel auf 46 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Dialog Semiconductor von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 46 Euro angehoben. Wegen Sorgen um die Abhängigkeit von Apple habe die Aktie des Halbleiterherstellers seit Jahresbeginn gegen den Branchentrend rund ein Viertel an Wert verloren, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Markteinführung der neuen iPhones sei aber solide verlaufen. Zudem sollte Dialog von neuen Anwendungen profitieren und habe auch unabhängig vom Apple-Geschäft gute Aussichten. Der Experte erhöhte seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2022./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 21:18 / GMT

