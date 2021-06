ANALYSE-FLASH: UBS hebt Orsted auf 'Buy' - Ziel 1000 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 990 auf 1000 dänische Kronen angehoben. Analyst Sam Arie sieht die jüngste Kursschwäche der Papiere des Offshore-Windpark-Spezialisten als Kaufchance. Der Kapitalmarkttag der Dänen sei sehr positiv gewesen und negative Makrofaktoren verlören vermutlich an Bedeutung, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 01:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / 01:20 / GMT