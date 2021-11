ANALYSE-FLASH: UBS hebt Paypal nach Analystenwechsel auf 'Buy' - Ziel 263 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Paypal nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 315 auf 263 US-Dollar gesenkt. Der Kursrückschlag nach dem Quartalsbericht biete eine Kaufchance, schrieb Rayna Kumar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine maue Gewinnentwicklung im ersten Halbjahr 2022 sei damit bereits eingepreist. Kumar rät den Anlegern, sich auf die Chancen in der Nach-Ebay-Zeit zu konzentrieren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2021 / 20:04 / GMT