ANALYSE-FLASH: UBS hebt Zalando auf 'Buy' und Ziel auf 99 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando wegen verbesserter Wachstumsaussichten von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analystin Olivia Townsend in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 65 auf 99 Euro an. Townsend geht davon aus, dass der Online-Modehändler bei der Bekanntgabe der 2020er-Zahlen eine Prognose für das Wachstum des Bruttowarenvolumens für das kommende Jahr abgeben wird, die über der aktuellen Markterwartung und auch der mittelfristigen Zielspanne des Unternehmen von 20 bis 25 Prozent liegen wird. Da die Investoren ihrer Einschätzung nach weiter erst einmal vor allem auf das Wachstum blicken werden, sollte der Aktienkurs weiter steigen./zb/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 04:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 04:44 / GMT

