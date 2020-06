ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Nike auf 122 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike vor Quartalszahlen von 114 auf 122 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal dürfte am Markt wieder gute Stimmung verbreiten und damit auch die Aktie des Sportartikelkonzerns beflügeln, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2020 / 04:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2020 / 04:15 / GMT