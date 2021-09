ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Wacker Chemie auf 190 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 170 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im zweiten Quartal stark abgeschnitten, schrieb die ab sofort für die Beobachtung der Aktie zuständige Analystin Eleanor Seddon in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hob ihre operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2023 an und trug damit den Fortschritten bei den Preisen sowie den widerstandsfähigen Endmärkten des Unternehmens Rechnung. Zudem ignoriere die derzeitige Marktkapitalisierung den Wert des Bereichs Biosolutions komplett./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

