ANALYSE-FLASH: UBS senkt A.P. Moller-Maersk auf 'Neutral' - Ziel 16100 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat A.P. Moller-Maersk nach dem Kapitalmarkttag von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 16400 auf 16100 dänische Kronen gesenkt. Die vom Management der Container-Reederei avisierten mittelfristigen Ziele seien größtenteils bereits im Aktienkurs eingepreist, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2023/2024 rechnet der Experte in der Branche mit Überkapazitäten. Dann könnten die Frachtraten auf Vorkrisenniveau sinken - oder gar darunter./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2021 / 16:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2021 / 16:14 / GMT