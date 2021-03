ANALYSE-FLASH: UBS senkt Volvo B auf 'Sell' - Ziel gesenkt auf 188 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo B von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 212 auf 188 schwedische Kronen gesenkt. Der Aktienkurs des Nutzfahrzeugherstellers habe sich von der normalen Konjunkturzyklik abgekoppelt, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Lkw-Geschäft scheine aber den Höhepunkt zu erreichen, was eine Trendumkehr des Volvo-Kurses auslösen könnte./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 09:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

