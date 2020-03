ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Apple auf 290 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 335 auf 290 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die iPhone-Verkäufe des US-Technologiekonzerns wegen der Marktschwäche in China. Eine Umfrage bestätigte andererseits aber seinen Optimismus, was andere Bereiche wie etwa die Apple Watch, Apple TV oder den Spieledienst Apple Arcade betrifft./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2020 / 21:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

