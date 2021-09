ANALYSE-FLASH: UBS startet Bechtle mit 'Buy' - Ziel 71 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Papiere von Bechtle bei einem Kursziel von 71 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der IT-Dienstleister habe sich in der Pandemie gut geschlagen und das Potenzial, die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Analyst Jad Younes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er liegt mit seinen Ergebnisschätzungen für 2022 und 2023 um bis zu sechs Prozent über dem Konsens./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

